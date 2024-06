L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo ha aderito al progetto di inclusività nelle scuole, con la classe 3^sez.A del Plesso Lombardo Radice finanziato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, finalizzato a migliorare la comunicazione e l’inclusività per le persone sorde.

Le attività, a tal riguardo, sono iniziate con grande entusiasmo il 17 aprile 2024 nella classe composta da 23 alunni, di cui uno con difficoltà sensoriali uditive. La prima lezione ha visto la presentazione del progetto e una spiegazione introduttiva sulla Lingua dei Segni: cos’era, chi la usava e quali erano i suoi primi segni comunicativi. I bambini hanno imparato a segnare i propri nomi e a comunicare le prime parole come “sì”, “no”, “nome” e “cognome”.

Le lezioni seguenti hanno consolidato i segni appresi e hanno introdotto nuove tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente, oltre all’alfabeto LIS. La metodologia ha incluso attività pratiche e dialoghi tra i bambini, stimolando una partecipazione attiva.

Il progetto ha rivelato numerosi aspetti positivi: la curiosità e l’interesse dimostrati dagli alunni sono stati straordinari. Le attività di esercitazione e ripetizione hanno facilitato la memorizzazione del linguaggio LIS, e la curiosità e l’abnegazione dei bambini sono cresciuti lezione dopo lezione.

Il progetto ha mostrato un enorme potenziale per migliorare l’inclusività e la comunicazione nelle scuole siciliane.

Il percorso ha previsto l’insegnamento della Lingua Italiana dei Segni (LIS) a bambini e adulti in 24 classi di scuole primarie dell’isola, tre per ogni Ambito Territoriale, e due Istituti superiori professionali a indirizzo sociosanitario al fine di favorire l’inclusione scolastica e sociale attraverso l’apprendimento della LIS, ufficialmente riconosciuta dal 2021 come lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche e morfologiche.

Il percorso si è articolato in un periodo di formazione sulle metodologie, dedicato ai docenti, eseguito online da esperti UDL (Universal design for learning) per implementare la competenza nella progettazione di curriculi inclusivi che valorizzino la persona e tengano conto delle esigenze di tutti gli studenti, oltre che dei punti di contatto tra la programmazione individualizzata e quella curriculare. All’attività di formazione per i docenti, si è affiancata un’attività di sperimentazione in classe della durata di 35 ore curriculari, con la presenza in classe di una coppia di operatori dell’ENS, Ente nazionale sordi, formata da un educatore sordo e un assistente alla comunicazione. La formazione e l’inclusione scolastica è da sempre tra i diversi obiettivi della mission dell’ENS che opera su tutto il territorio nazionale con 104 Sezioni Provinciali, 18 Consigli Regionali ed oltre 50 rappresentanze intercomunali.

