La società GMC SRL, con sede a Castelvetrano in Via Rolando Certa, 4, opera da quasi quaranta anni nell’ambito dell’arredamento e delle forniture commerciali con competenze e precisioni estreme; in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta offrendo soluzioni di arredo uniche, dal progetto alla realizzazione dell’arredo, dalla ristrutturazione alla fornitura di attrezzature tecniche e tecnologiche, alla puntuale assistenza post vendita con l’impiego di personale qualificato.

La gestione efficace degli spazi, l’alta qualità delle forniture, l’affiancamento delle soluzioni e l’ottimizzazione di ogni aspetto dell’attività commerciale è ciò che riconosce e sintetizza il marchio. Dal 2019, l’azienda, ha anche una sede a Palermo in Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 10069, che è destinata alla dimostrazione dell’attrezzatura e alla formazione dei clienti.

La GMC rappresenta in termini di agenzia esclusiva o in termini di acquisto, la rivendita delle forniture di marche rappresentate da aziende specializzate, quali: Carpigiani (macchine gelato e pastorizzatori); Rational (forni alta gamma per la cottura della gastronomia); Mareno (cucine professionali); Comenda (lavastoviglie); Orion (arredo punto vendita); Pietroberto (macchine per la panificazione) e tante altre.

In prospettiva del futuro l’azienda vorrebbe ancor di più allargarsi sia in termini di dipendenti sia in termini di struttura, in modo tale da poter dar spazio a tutti i punti di forza. La caratteristica principale che contraddistingue la GMC è sicuramente l’affidabilità e la correttezza nello svolgere l’attività.

Le figure ricercate sono le seguenti:

Addetto agli ordini e ai trasporti (si richiedono almeno una piccola conoscenza contabile e ottime capacità di comunicazione)

Magazziniere (si richiedono praticità ad usare Muletto e buone capacità di gestione degli spazi)

Tecnico d’assistenza (si richiedono conoscenze come elettricista, tubista e nel campo della refrigerazione)

Installatore(si richiedono capacità di lavorare in Team, Ottima manualità e praticità nell’uso degli attrezzi da lavoro)

I Curriculum Vitae potranno essere inviati all’ indirizzo email giulia@gmcarredi.com o potranno essere direttamente consegnati presso la sede aziendale operativa situa in Castelvetrano Via Rolando Certa, 4. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

