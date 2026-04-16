In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, i libri e le case editrici siciliane sbarcano tra gli antichi templi.

Nella giornata del 25 aprile, a ingresso gratuito nei siti della cultura, il Parco archeologico di Selinunte ospita per la prima volta “SELÌBRIA”, fiera del libro organizzata dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. La fiera sarà organizzata nel Baglio Florio all’interno del Parco che la promuove in collaborazione con CoopCulture.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura e i libri come strumento di diffusione della cultura e della conoscenza, ma anche con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela del diritto d’autore. Durante la giornata nel Baglio saranno allestiti i diversi stand delle case editrici e delle librerie che esporranno le ultime pubblicazioni, le novità pronte ad andare in stampa, ma anche anticipazioni per la prossima estate; sarà anche un’occasione di scambio tra editori che potranno proporre le ultime pubblicazioni, incontrare il pubblico e contribuire alla diffusione della cultura in un contesto di grande valore storico, culturale e paesaggistico. Sono previste degustazioni, attività ed eventi culturali.

AUTORE. Patrizia Vivona