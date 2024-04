Un soffio sulla candela della torta e lo spumante bevuto insieme a figli, nipoti e pronipoti. È stata una festa da ricordare quella dei 104 anni di Antonia D’Angelo, la nonnina più longeva di Campobello di Mazara. Presso una sala di Castelvetrano si sono ritrovati i tre figli, i nipoti con le famiglie e i pronipoti della signora D’Angelo per festeggiare in grande stile lo straordinario traguardo dei 104 anni. «Quando mia nonna ha compiuto 100 anni eravamo in pieno Covid e non abbiamo potuto festeggiare – spiega Peppe Sciacca, uno dei nipoti – quest’anno, invece, abbiamo scelto di fare una festa tutti insieme e di far sentire ancora di più il calore della famiglia a mia nonna». La signora D’Angelo, in piena salute, non ha deluso nessuno, bevendo anche lo spumante. Con la sua simpatia e le sue parole ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le stanno attorno non facendole mai mancare affetto e amore.

AUTORE. Redazione