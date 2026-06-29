Anna Maria Li Causi è il nuovo presidente del Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa. Il passaggio della campana è avvenuto tra l’uscente Esther Savoja Clemente e la Li Causi che ha assunto la presidenza. Durante la serata è stato ufficializzato l’ingresso della nuova socia Rosalia Ventimiglia, attuale assessore comunale. All’incontro hanno partecipato: i rappresentanti dei club Inner Wheel di Trapani, Castellammare del Golfo, Menfi, Salvatore Caradonna, presidente incoming Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, Carlo Palazzotto, presidente Lions Club Castelvetrano, Doriana Licata, presidente incoming Kiwanis Club Castelvetrano, Antonella Denaro, presidente Fidapa BPW Italy – sezione Castelvetrano e Barbara Vivona, presidente Fildis Castelvetrano. Ad Anna Maria Li Causi sono pervenuti i saluti istituzionali del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini.