Elena Puntrello di Campobello di Mazara e Antonio Diliberto di Marsala si sono classificati campioni italiani Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) nella categoria Youth (16/18), classe B2, nella disciplina combinata standard/latini ottenendo, così, il passaggio di merito nella classe successiva, la B1. Gli atleti, che hanno gareggiato in questi giorni a Rimini, sono tesserati presso la scuola di ballo “Dancing for a dreasm” dei maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro. Ma a questo importante risultato conseguito dai due atleti hanno contributo anche i maestri Giovanni Paladino e Giovanna Panicola della scuola di ballo “Emozione danza” di Marsala. La coppia ha anche conquistato il quarto posto nella disciplina danze standard ottenendo, anche lì, il passaggio di merito in B1. Per Puntrello e Diliberto impegno e determinazione apriranno le porte alla nuova stagione di allenamenti.

