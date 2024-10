La cooperativa sociale Starbene con sede legale a Castelvetrano in via Pirandello, ricerca le seguenti figure: Assistente sociale; Educatore professionale. Per candidarsi inviare il proprio CV alla seguente mail: coopstarbene@libero.it. I candidati selezionati verranno contattati per un colloquio. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

AUTORE. Patrizia Vivona