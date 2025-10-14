Domenica 19 ottobre, alle ore 16:30, nella cornice della Chiesa del Purgatorio si terrà l’inizio ufficiale della stagione artistica dell’Akkademia Musicale – Castelvetrano e Valle del Belice con un prestigioso Concerto inaugurale.

La Chiesa del Purgatorio, è già sede dell’associazione e già conosciuta come Auditorium Perosi, riaperta al pubblico per l’occasione.

Il concerto celebra la nascita e l’immediata dedizione dell’Akkademia, che si presenta alla città con la missione principale di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura musicale e artistica in tutte le sue forme ed espressioni.

L’associazione proporrà nel corso della stagione, attività interessanti ed inclusive, con una particolare attenzione rivolta ai giovani del territorio.

Fondamentale, in questo senso, è il patrocinio del Comune di Castelvetrano, che sin da subito ha creduto in questo progetto, riconoscendone l’importanza culturale e civica.

Il concerto inaugurale rappresenta un’occasione per sostenere gli obiettivi della neonata associazione e apprezzare il valore della musica dal vivo.

All’evento è prevista la presenza di importanti personalità che interverranno per i saluti: l’Onorevole Giuseppe Bica dell’ARS, il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Angelo Giurdanella, e l’Arciprete di Castelvetrano, Don Giuseppe Ivan Undari, il quale ricopre anche l’importante ruolo di Vicepresidente dell’Akkademia.

Durante il concerto ci sarà la partecipazione straordinaria della Soprano Rosaria Buscemi, cantante di fama che ha calcato palcoscenici importanti in tutto il mondo.

Al violino si esibirà la Maestra Maria Teresa Clemente mentre il giovane Eduardo La Scala al violoncello.

Al pianoforte. il Maestro e compositore Fabio Pecorella, il Maestro Valerio Rizzo e la Maestra Mariella Zancana (Presidente dell’Akkademia).

