Mariagrazia Morici, che sino a ora ha ricoperto l’incarico di direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, lascia il nosocomio della sua città per ricoprire il nuovo incarico di direttore dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani e dell’ospedale di Salemi. L’incarico le è stato conferito dal Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti al termine di una selezione pubblica. Gli incarichi saranno in vigore dal 1° giugno. Insieme alla Morici il collega Giuseppe Morana, sino a oggi direttore dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, ricoprirà il ruolo di direttore dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. La Morici, specialista in Igiene e Medicina preventiva, è in Asp Trapani dal 2007. Morana, 58 anni, marsalese, specialista in Igiene e Medicina preventiva, è in servizio all’Asp Trapani dal 2003.