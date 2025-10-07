Esporre la bandiera della Palestina dal balcone del Comune di Castelvetrano come segno di solidarietà nei confronti della popolazione che vive nella Striscia di Gaza. A chiederlo al sindaco Giovanni Lentini e all’assessore alla pace Monia Rubbino sono le sezioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara dell’associazione nazionale partigiani d’Italia, il PD, il gruppo territoriale M5S, Officina24 e Obiettivo città. I firmatari della richiesta, pur condannando fermamente il brutale massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023, che ha causato la morte di numerosi civili israeliani e scosso la comunità internazionale, evidenziano la necessità di esprimere sostegno alle vittime civili palestinesi delle recenti violenze. «Abbiamo notato come, nei giorni scorsi, molti giovani e cittadini di Castelvetrano siano scesi in piazza con forza e determinazione per esprimere il loro sdegno per le atrocità e le sofferenze del popolo palestinese. La nostra richiesta è un atto che va in sintonia con questi sentimenti», spiegano coloro che hanno richiesto l’esposizione della bandiera della Palestina.