L’I. C. Lombardo Radice Pappalardo ha partecipato alla nona edizione del Concorso Nazionale di poesia “Padre Pino Puglisi”con il patrocinio del Comune di Palermo, che mira sia a divulgare la conoscenza della figura di “Padre Pino Puglisi”, sacerdote innamorato della lettura e della conoscenza in tutte le sue forme, vittima della violenza mafiosa nel quartiere in cui prestava la sua incessante opera, sia anche a valorizzare nuovi ed affermati poeti.

A partecipare, in rappresentanza dell’Istituto, gli alunni della classe 2 ^G del plesso E. Medi, seguiti dalla Prof.ssa Valentina Sparacia, che hanno scritto una poesia dal titolo “Siamo tutti uomini”, classificatasi al terzo posto della Sezione Juniores.

La scrittura del testo è stata preceduta in classe da momenti di riflessione e la poesia, si conclude con l’appello rivolto agli “uomini di potere” di fermare il rumore assordante della guerra per poter “ascoltare nel silenzio della tregua l’umanità ferita”.

Ll cerimonia di premiazione si è svolta il pomeriggio del 15 giugno nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Palermo, alla quale hanno partecipato non solo i vincitori della 4 categorie: poesie in lingua italiana, poesie in lingua siciliana, poesie su tema mistico e categoria juniores, ma anche i componenti della Giuria esaminatrice del concorso formata da prelati che hanno avuto modo di conoscere personalmente il beato Don Pino Puglisi, docenti di Lettere e di Religione legati all’associazione promotrice con la Presidenza del parroco della chiesa “S. Giovanni Bosco” di Palermo.

A ritirare il premio è stata una delegazione formata dagli alunni della classe 2^ sez. G del plesso Medi, Sofia Dia, Giulio Parigi e Davide Spagnolo, dalla Prof.ssa Sparacia e dalla Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone.

Il messaggio di Don Pino Puglisi, ancora attuale, è quello di far capire ai giovani che il rispetto si ottiene grazie alle proprie idee, ai propri valori e non attraverso la violenza e la sopraffazione: un messaggio di pace che si estende a tutti i luoghi di guerra, che gli alunni hanno sottolineato nella propria poesia, ma anche un severo monito a tutta l’umanità affinché metta fine a tutte le azioni bellicose e consenta il trionfo della solidarietà.

AUTORE. Redazione