Si è tenuto sabato scorso presso il convento dei minimi a Castelvetrano un incontro di promozione e sensibilizzazione del progetto “C2 (care for Caregivers)” avviato lo scorso mese di aprile con il sostegno della “Fondazione con il sud” ed avrà la durata di 48 mesi.

Gli inviti all’incontro, indirizzati a medici, patronati, associazioni di volontariato e ogni altro ente/soggetto avevano l’obiettivo di sensibilizzare queste categorie e “fare rete” per l’individuazione dei beneficiari più idonei, promuovendo il fine del progetto stesso, il migliore approccio nella gestione, individuando e garantendo supporto pratico e psicologico, nella vita dei caregiver.

Presenti all’incontro l’Avv. Gabriella Barbara socia Aias; Assessore ai servizi sociali Rosalia ventimiglia; Prof Erasmo Miceli socio Aias; l’Ass sociale Accardo Mariangela dipendente e coordinatrice progetto e Dipendente settore protezione civile del comune di Castelvetrano Bentivoglio Massimo.

Ai caregiver inseriti nel progetto verranno inoltre organizzate attività teatrali, sportive, ricreative di socializzazione e supporto pratico e psicologico.

All’incontro sono stati distribuiti moduli e fornito informazioni legali e funzionali relative all’inclusione nel progetto stesso. E’ stato inoltre ribadito che verrà istituito uno sportello dedicato alle informazioni utili.

Per informazioni relative all’inserimento nel progetto chiamare i numeri: 379-2222631/ 0924-907478, email: aiascastelvetrano@libero.it