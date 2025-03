Incontro tra i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) di Castelvetrano–Campobello di Mazara e gli studenti dell’Istituto tecnico “G.B.Ferrigno-V.Accardi” di Castelvetrano. Durante l’incontro, il presidente della sezione Anpi Giuseppe Favara, oltre a spiegare le idee ed i valori dell’associazione, ha illustrato perché in ottant’anni di storia dalla sua costituzione, l’Anpi si sia sempre battuta per la pace e per i diritti umani ed è stata sempre contro ogni forma di razzismo, diventata un baluardo in difesa della Costituzione. La delegazione ha donato all’Istituto una copia anastatica della Costituzione Italiana con l’impegno di affiggerla nell’atrio della scuola per far si che la Costituzione possa diventare un valore perenne per gli studenti che si appresteranno a diventare la futura classe dirigente di questo paese.