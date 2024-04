Motori accesi da ieri per la prima tappa del campionato italiano di karting che culminerà domani – domenica – con la sfida tra i big della specialità arrivati al circuito internazionale di Triscina da 27 Paesi di tutto il mondo. Ieri e oggi (sabato) le manches di qualificazione e domani (domenica) le due gare alle 9,25 e alle 12,30. «Avere 225 piloti iscritti è stata un’ottima risposta da parte del mondo karting – ha detto Raffaele Giammaria, presidente della Commissione karting Aci – nonostante la Sicilia sconta la difficoltà logistica per raggiungerla». Tra i paddock piloti italiani e stranieri e team numerosi di meccanici che in questi giorni stanno alloggiando nelle strutture ricettive del territorio. «Organizzare questa prima tappa di campionato è stata una bella fatica – ha detto Dario Anastasi, titolare del Circuito di Triscina – ma la risposta dei partecipanti ci appaga di tutti gli sforzi fatti».

AUTORE. Redazione