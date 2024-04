È record di iscritti in Sicilia per la prima prova del Campionato italiano Aci karting, con circa 230 piloti che si sfideranno sul Circuito internazionale di Triscina domenica 21 aprile. Nell’impianto siciliano sono già presenti tutti i maggiori team del karting nazionale e internazionale, impegnati nelle categorie MINI, OK-N, OK-N Junior e KZ2.

Il gran numero degli iscritti a Triscina è importante e beneaugurante a livello nazionale, tanto più per la Sicilia, pronta a mandare in scena un grande spettacolo agonistico e tecnico. Con quattro categorie nazionali in pista, è un altro eccezionale successo per la Commissione karting di Aci Sport presieduta da Raffaele Giammaria, fautore del nuovo corso delineato dalle due nuove categorie federali in presa diretta della OK-N e OK-N Junior, e della suddivisione di età per la MINI, con la Under 10 riservata ai giovanissimi da 8 a 10 anni, e i più esperti della MINI Gr.3 da 11 a 12 anni.

«Il numero degli iscritti a Triscina per la prima prova del Campionato italiano testimonia che nonostante le difficoltà logistiche, le scelte tecnico-sportive fatte da Aci Sport e dalla Commissione Karting hanno riscontrato successo. Siamo giunti ad una buona suddivisione di partecipanti in tutte le categorie federali, con una Gr.3 e KZ2 in grande forma e le due OK-N che mostrano ancora una volta di essere diventate una realtà del panorama nazionale ed internazionale. Tanta affluenza ai test ha messo a dura prova il circuito, anche a causa del caldo, ma la direzione di Triscina ha subito preso in mano la situazione per garantire il massimo a tutti i concorrenti», ha detto il Presidente Giammaria.