“What a Sensational Experience Discovering Sicily” con queste parole, Jorginho ha raccontato sui social la sua visita al Parco Archeologico di Selinunte. Il calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, centrocampista e vice-capitano dell’Arsenal e della nazionale italiana è stato tra i relatori del Gather Festival, un evento che si è svolto a Marinella di Selinunte lo scorso weekend. All’interno del Momentum Resort si sono svolti una serie di incontri con illustri relatori da tutte le parti del mondo. Oltre a Jorgihno erano presenti anche Giovanni Bonaccorso, CEO e fondatore di Gather Investing, il campione di boxe, James Degale, il produttore musicale Guy Gerber ed il produttore cinematografico vincitore di un Emmy, Andrew Trapani. Questi sono solamente una piccola parte dei master che hanno raggiunto Selinunte per l’evento. Erano presenti anche l’esperto di storia, viaggi e cucina, Carlo Spallino Centonze e lo chef Claudio Tipa.

Dopo le giornale ricche di incontri su cultura e sport, gli ospiti hanno preso parte alle cene con spettacolo all’interno del Parco Archeologico tra i tempi E, F e G. Il meraviglioso scenario di Selinunte è stato impreziosito da un suggestivo video mapping sulla facciata del Tempio di Hera ed uno spettacolo equestre diretto da Giuseppe Cimarosa. Venerdì pomeriggio, in un momento di pausa dai lavori del Festival, il calciatore campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale Italiana di calcio, ha visitato in compagnia di Alessandro Pera e Giovanni Bonaccorso sia la collina orientale che l’acropoli di Selinunte. Una visita che ha lasciato il segno, l’atleta infatti ha voluto dedicare ampio spazio sui suoi social seguiti da milioni di persone in tutto il mondo.

AUTORE. Redazione