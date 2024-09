La seconda tappa del progetto “Itinerari di Comunità”, promosso dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Trapani, diretto da Rosanna Provenzano, in partenariato con il Comune di Trapani e la Fondazione Le Vie dei Tesori di Palermo, sarà la visita guidata al Parco archeologico di Segesta, in programma oggi (martedì 24 settembre) dalle 13.

Sarà la prima di quattro visite nel territorio trapanese, costruite per far conoscere agli e alle utenti dell’ULEPE il patrimonio culturale, ma anche per parlare di tutela e valorizzazione.

Gli altri percorsi porteranno l’ULEPE a Trapani (12 ottobre) con un focus sull’anima giudaica della città; per il 26 ottobre a Erice, ed il 9 novembre a Mazara del Vallo.

Le visite saranno condotte dalla guida turistica Roberta Di Rosa, ed i visitatori saranno accompagnati dal direttore del Parco archeologico di Segesta, Luigi Biondo, che ha concesso il patrocinio. Presente Gandolfo Gabriele David, l’artista che ha curato le installazioni di Elyma fino a giugno scorso, proprio a Segesta.

Il progetto, che ha il patrocinio del Comune di Trapani, ha lo scopo di ricreare legami e favorire la vita comunitaria attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione sulla legalità e lo spirito di comunità, rivolto sia agli utenti in carico dell’ULEPE, che alla comunità locale

AUTORE. Patrizia Vivona