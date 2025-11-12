Il centro commerciale “Belicittà” ospiterà, dal 15 al 25 novembre, “Io non ti cancello”, un progetto esperienziale e simbolico ideato per sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere. L’evento si sviluppa attraverso diverse esperienze che coinvolgono attivamente i visitatori. Al centro un’installazione artistica composta da specchi con frasi “tossiche” che vengono cancellate: chiunque può riscriverle con pennarelli, lasciando parole di forza, sostegno e consapevolezza. Un’apposita cassetta raccoglierà invece pensieri anonimi di chi desidera comunicare senza esporsi direttamente.Accanto all’installazione ci sarà la panchina rossa che diventa un luogo di ascolto e riflessione grazie ad un totem con QR code che propone podcast con storie reali, dati e statistiche, stimolando il pubblico a fermarsi, sedersi e riflettere sul tema della violenza di genere.