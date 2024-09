Poco più di 300 milioni di euro per realizzare un Investimento territoriale integrato (ITI) sul territorio che fa parte del Gruppo di azione locale per la pesca “Flag Il Sole e l’Azzurro”. E’ questo l’importo dell’investimento previsto del progetto che è stato presentato nella sede del Gal agli amministratori dei Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle. Era presente anche l’advisor tecnico “Cisa Consulting srl” che supporterà Il Flag nella stesura dell’ITI. L’ITI è uno strumento europeo per l’attuazione di strategie territoriali di tipo integrato che consente a territori definiti degli stati membri di implementare programmi operativi in modo trasversale e di attingere a fondi provenienti da diversi assi prioritari, di uno o più programmi operativi, per assicurare l’implementazione di una strategia integrata per un territorio specifico.

Attualmente si è nella fase della individuazione degli interventi da inserire nella programmazione dell’ITI. Sei dei dieci Comuni hanno già presentato le loro schede individuando 68 progetti da verificare ai fini del programma di attuazione dell’ITI. Si sta lavorando su interventi di lungo periodo che, attraverso la finanza pubblica e privata, possono aspirare a superare i 300 milioni di euro. L’iter che il Flag ha avviato prevede il completamento della fase di fattibilità entro il 2024 per poi passare alla fase attuativa nel primo semestre del 2025.

AUTORE. Redazione