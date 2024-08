Un importante momento di confronto politico, alla presenza delle istituzioni locali e regionali, si è svolto mercoledì pomeriggio a Insonnia Salotto Culturale a Tre Fontane, grazie a un partecipato convegno voluto da Keolive Società Cooperativa di Silvia Bonanno e Gaspare Manzo, coadiuvati dall’Organizzazione dei Produttori “Op la Nocellara” e dall’Associazione Gandhi, per parlare di olivicoltura e di Nocellara.

Nello specifico, nel corso dell’evento moderato da Piero Indelicato, direttore artistico della realtà culturale campobellese, i temi affrontati sono stati la siccità e le carenze idriche del comprensorio, con l’evoluzione della campagna 2024 e le certificazioni di qualità e le ripercussioni sul mercato. Sul palco sono intervenuti l’On. Dario Safina, i sindaci di Campobello di Mazara e Partanna, Giuseppe Castiglione e Francesco Li Vigni, l’assessore del Comune di Castelvetrano Rosalia Ventimiglia, i presidenti dei Consigli Comunali di Castelvetrano e Campobello di Mazara, Mimmo Celia e Piero Di Stefano e ancora Gaspare Manzo, l’agronoma Mariella Ciaccio e Gaetano Pagliarello, dell’Organizzazione dei Produttori.

Numerose le informazioni messe in campo così come le necessità e le urgenze dei produttori alla luce del fatto che l’agricoltura e l’olivicoltura sono settori economici trainanti per l’intero territorio provinciale. Numeroso il pubblico sia di addetti ai lavori che di cittadini, che ha voluto presenziare all’evento, organizzato con la volontà di dar dita a dei successivi tavoli tecnici e ulteriori momenti di incontro sul tema. A seguire, la serata è stata impreziosita dall’ evento in programma nel cartellone di spettacoli di Insonnia Salotto Culturale cioè l’esibizione artistica di Gianluca Guidi ed Amedeo Ariano trio in “Sings Frank Sinatra”. Un tributo a Sinatra cui hanno reso omaggio Dario Rosciglione al basso elettrico, Claudio Colasazza al pianoforte e Amedeo Ariano, batterista da oltre 25 anni di Sergio Cammariere, dove Guidi è stato brillante mattatore per circa un’ora e trenta tra interpretazioni delle canzoni di successo del cantante e attore statunitense, e racconti degli aneddoti della vita del padre, Johnny Dorelli.

“Siamo soddisfatti dell’intero svolgimento di questa giornata composita e dedicata a due momenti diversi – dice Piero Indelicato – incentrati su un tema importante che riguarda l’economia e l’attualità, che ha visto partecipi i politici del nostro territorio, e per uno spettacolo di grande eleganza e raffinatezza con un artista che ha dato lustro al nostro cartellone di eventi, che prosegue per l’ultimo appuntamento in programma il 28 agosto, sempre alle ore 21.30”.

Mercoledì, infatti, si svolgerà l’ultimo evento in programma, ossia “Quando venne buio. Racconto delle Termopili”, per la regia e drammaturgia di Giovanni Arezzo, con Stefano Panzeri e Michele Piccione. Lo spettacolo è nato da una residenza artistica tenuta al Teatro comunale l’Idea di Sambuca di Sicilia. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro.

