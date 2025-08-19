Trent’anni dalla maturità. È quello che hanno festeggiato gli ex alunni della terza A del Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano in un locale di Porto Palo di Menfi. Proprio mentre a Marinella di Selinunte si sparavano i giochi d’artificio per la Madonna, gli ex alunni liceali si sono ritrovati insieme alle loro famiglie per rievocare i momenti spensierati trascorsi tra i banchi di scuola. La serata, trascorsa a ricordare aneddoti e momenti vissuti insieme, è stata l’occasione per rivolgere il pensiero ai docenti, veri maestri di vita, e a due ex compagni di classe scomparsi prematuramente: Serena Sciuto e Fabiano Labbruzzo. Il conviviale si è concluso con il classico taglio della torta e foto di gruppo.