È andato a tre aziende del comprensorio belicino il riconoscimento assegnato dal Rotary club Castelvetrano-Valle del Belìce, assegnato nell’ambito del progetto distrettuale “Genius loci”. Innovazione, territorio ed eccellenze è stato il connubio che ha visto premiate tre aziende del territorio: Molini del ponte, Bono & Ditta ed Energia Italia. La cerimonia si è svolta all’interno di “Energia Italia” a Campobello di Mazara. La testimonianza di Filippo Drago di “Molini del ponte” ha messo in luce come è possibile preservare la storia e la qualità di un prodotto millenario come la farina, introducendo al contempo processi innovativi che ne garantiscono la sostenibilità e l’adeguamento alle nuove esigenze dei consumatori. Salvatore Ditta della “Bono e Ditta” ha illustrato come all’interno dell’azienda l’investimento in nuove tecnologie e strategie commerciali ha amplificato il valore di prodotti unici, mantenendo fede a una tradizione di maestria e attenzione al dettaglio. “Energia Italia”, infine, ha portato un esempio concreto di come l’innovazione possa tradursi in un impatto positivo sul territorio, non solo in termini economici ma anche ambientali.

AUTORE. Redazione