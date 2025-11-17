In occasione del 20 novembre, giornata  internazionale  per i diritti dell’infanzia  e dell’adolescenza, le scuole della provincia saranno impegnate in attività  di educazione ai diritti  ed educazione  alla pace. Gli eventi sono stati attivati dall’ UNICEF Italia e il Comitato provinciale di Trapani per l’UNICEF  presieduto  da Mimma Gaglio, in collaborazione  con le scuole  della rete  Unicef  della provincia di Trapani e alcuni Enti locali e associazioni nel territorio.
 In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, inoltre,  sarà  promossa un’attività educativa per riflettere sul valore dello sport come diritto universale, sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo diritto, tuttavia, è ancora oggi negato o fortemente ostacolato, soprattutto a chi vive in condizioni di povertà educativa o disagio sociale.
I comuni di Mazara del Vallo,  Marsala,  Alcamo  e Castelvetrano   hanno   aderito  all’iniziativa di sensibilizzazione “Go Blue”, pertanto, il 20 novembre illuminerà di blu un monumento per ricordare i diritti  dell’infanzia  e dell’adolescenza,  spesso  negati.
Il museo  delle Trame Mediterranee  di Gibellina,  in progress  come Museo  Amico Unicef,  per la giornata  del 20, allestirà  la sua home page con il tema dei diritti dell’infanzia  e dell’adolescenza.
Gli istituti scolastici che fanno parte della rete UNICEF  ed hanno aderito  al progetto UNICEF/MIM  “Scuole  per i diritti  dell’infanzia  e dell’adolescenza:
– a Mazara del Vallo: I.C. “Grassa- Quinci”; I.C. Borsellino-Ajello; I.C. Boscarino-Castiglione; I.C.”L.Pirandello-B.Bonsignore”; U.I.S.S. ” R .D’Altavilla”.
-Trapani: I.C. Eugenio Pertini ; I. C.” G G. Ciaccio Montaldo” .
Erice: I.C. Mazzini
-Marsala:   I.C.Sirtori;  “ Istituto  Statale  Liceo Pascasino m; I.C.Sturzo Asta; Scuola Infanzia  Parastatale ” Guido Baccelli “.
-Alcamo: Istituto Comprensivo S. Bagolino; I.C.”Maria  Montessori”; I C.Don Bosco- Rocca.
-Castelvetrano: I.C.Radice Pappalardo ; I.C. “G. Di Matteo”.
-Salemi/ Gibellina: I.C.Comprensivo G.Garibaldi  – G Paolo  II
-Calatafimi: I.C. Vivona
– Valderice: I.C.Dante Alighieri
– Pantelleria: Istituto I.Superiore V. Almanza- A D’Ajetti, Onnicomprensivo
-Campobello: I.C. Pirandello-S.G.Bosco”
AUTORE.  