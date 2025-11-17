In occasione del 20 novembre, giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le scuole della provincia saranno impegnate in attività di educazione ai diritti ed educazione alla pace. Gli eventi sono stati attivati dall’ UNICEF Italia e il Comitato provinciale di Trapani per l’UNICEF presieduto da Mimma Gaglio, in collaborazione con le scuole della rete Unicef della provincia di Trapani e alcuni Enti locali e associazioni nel territorio.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, inoltre, sarà promossa un’attività educativa per riflettere sul valore dello sport come diritto universale, sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo diritto, tuttavia, è ancora oggi negato o fortemente ostacolato, soprattutto a chi vive in condizioni di povertà educativa o disagio sociale.

I comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Alcamo e Castelvetrano hanno aderito all’iniziativa di sensibilizzazione “Go Blue”, pertanto, il 20 novembre illuminerà di blu un monumento per ricordare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, spesso negati.

Il museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, in progress come Museo Amico Unicef, per la giornata del 20, allestirà la sua home page con il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Gli istituti scolastici che fanno parte della rete UNICEF ed hanno aderito al progetto UNICEF/MIM “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

– a Mazara del Vallo: I.C. “Grassa- Quinci”; I.C. Borsellino-Ajello; I.C. Boscarino-Castiglione; I.C.”L.Pirandello-B. Bonsignore”; U.I.S.S. ” R .D’Altavilla”.

-Trapani: I.C. Eugenio Pertini ; I. C.” G G. Ciaccio Montaldo” .

Erice: I.C. Mazzini

-Marsala: I.C.Sirtori; “ Istituto Statale Liceo Pascasino m; I.C.Sturzo Asta; Scuola Infanzia Parastatale ” Guido Baccelli “.

-Alcamo: Istituto Comprensivo S. Bagolino; I.C.”Maria Montessori”; I C.Don Bosco- Rocca.

-Castelvetrano: I.C.Radice Pappalardo ; I.C. “G. Di Matteo”.

-Salemi/ Gibellina: I.C.Comprensivo G.Garibaldi – G Paolo II

-Calatafimi: I.C. Vivona

– Valderice: I.C.Dante Alighieri

– Pantelleria: Istituto I.Superiore V. Almanza- A D’Ajetti, Onnicomprensivo

-Campobello: I.C. Pirandello-S.G.Bosco”