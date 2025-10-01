Oggi 1° ottobre alle ore 10 insieme al Polo Liceale di Castelvetrano, la sezione locale dell’ANPI ha organizzato un’Assemblea presso l’Aula Magna del liceo Classico Pantaleo di Castelvetrano per incontrare e dialogare con gli studenti con Adelmo Cervi figlio di Aldo il terzo dei sette fratelli Cervi.

“Storia di una famiglia antifascista raccontata da un figlio: mio padre e i suoi fratelli fucilati dai fascisti: io vi racconto il passato, voi mi racconterete il futuro »

L’ANPI nei suoi 80 anni storia si è sempre battuta per la pace, i diritti sociali e civili, il contrasto ai neofascismi, la difesa della Costituzione e della democrazia, e allo stesso tempo cerca di fare promozione della memoria di quella che è fu la grande stagione di conquista della libertà che è stata la Resistenza.