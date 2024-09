La scuola sta per iniziare e come ogni anno i genitori sono indaffarati ad acquistare i libri ed il corredo scolastico per i propri figli. Ovviamente la priorità per un genitore e di far si che il figlio abbia tutti gli strumenti per poter affrontare l’ anno scolastico nel migliore dei modi per poter ottenere il massimo dei risultati.

Spesso però i genitori sottovalutano una cosa fondamentale per far si che i figli abbiano modo di studiare efficientemente; ovvero fare una visita oculistica prima dell’ inizio delle

attività scolastiche.

Purtroppo sono tanti i ragazzi che in età scolare hanno difetti visivi come la miopia o l’ ipermetropia, spesso associati ad astigmatismo che non correggono con l’ utilizzo di occhiali e tutto ciò si traduce anche in scarso rendimento scolastico.

Il centro ottico Maxoptical per sensibilizzare i genitori a fare prevenzione visiva effettua gratuitamente il test visivo come primo approccio al benessere visivo presso il proprio punto vendita .

Inoltre per dare l’opportunità di fare prevenzione visiva sin da piccoli la Maxoptical è da anni impegnata in collaborazione con diversi istituti scolastici di Castelvetrano e dei paesi viciniori nel fare i test visivi all’interno delle scuole ed ad indirizzare gli alunni verso gli oculisti nel caso vengano riscontrate delle anomalie della visione.

Pertanto consigliamo vivamente di fare prevenzione della vista a tutti gli studenti ed auguriamo

Un buon anno scolastico

AUTORE. Redazione