Sabato 15 novembre l’Asp Trapani aderisce all’Influ day 2025 promosso dall’Assessorato regionale alla salute. Dalle 8,30 alle 13,30 sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione per l’antinfluenzale, antipneumococcica, anti-VRS, anti-covid e anti-Herpes zoster. L’iniziativa dell’Asp è organizzata dall’Unità operativa complessa Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva del Dipartimento di prevenzione in sette punti vaccinali distribuiti sul territorio provinciale. Ecco dove: Trapani-Erice, Cittadella della Salute (palazzo Giglio, viale delle Province, 2), Alcamo (viale Europa, 60), Castelvetrano (piazza Martiri d’Ungheria), Marsala (via Pascasino), Mazara del Vallo (via Furia Tranquillina, 1), Campobello di Mazara (piazza Nino Buffa, 1), Trapani (via Mazzini).