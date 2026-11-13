L’ASP Trapani ha organizzato una serie di iniziative di promozione e sensibilizzazione in occasione della giornata regionale “INFLU DAY”, prevista per sabato prossimo 14 novembre, nell’ambito della Campagna regionale per la vaccinazione antinfluenzale 2026/2027.

L’Unità operativa SPEMP, del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale, ha predisposto un piano operativo per promuovere l’adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, favorire l’accesso ai servizi vaccinali e rafforzare le strategie di prevenzione sul territorio provinciale.

Il programma prevede l’apertura straordinaria dei centri vaccinali aziendali nella giornata di sabato 14 novembre 2026, l’organizzazione di un’iniziativa di vaccinazione itinerante mediante camper vaccinale domenica 15 novembre 2026, cui si aggiunge il potenziamento dell’offerta vaccinale attraverso aperture straordinarie degli ambulatori vaccinali di prossimità nelle ulteriori giornate del sabato previste per il mese di novembre.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di sanità pubblica volta a promuovere la cultura della prevenzione, incrementare le coperture vaccinali e garantire una maggiore prossimità dei servizi, con particolare attenzione alle aree territoriali e alle

fasce di popolazione che presentano maggiori difficoltà di accesso all’offerta vaccinale.

Nell’ambito delle strategie aziendali di prevenzione e promozione della salute, l’U.O.C. SPEMP ha inoltre programmato e attuato ulteriori interventi finalizzati ad ampliare l’offerta vaccinale, in particolare, nell’ambito delle campagne di vaccinazione anti-HPV realizzate presso gli istituti scolastici, è stata prevista anche la possibilità di offrire la vaccinazione antinfluenzale al personale scolastico, al fine di facilitare l’accesso alla vaccinazione, tutelare la salute degli operatori e contribuire alla riduzione della circolazione dei virus influenzali negli ambienti comunitari.

Parallelamente, l’U.O.C. SPEMP ha avviato attività di consulenza e supporto rivolte alle farmacie del territorio per favorire la corretta organizzazione e diffusione dell’offerta vaccinale antinfluenzale, nonché attività di informazione e orientamento in materia di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica.

Particolare attenzione è stata dedicata alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), alle altre strutture sanitarie e ad alcuni Tribunali, attraverso il supporto e il coordinamento delle attività finalizzate a garantire un adeguato approvvigionamento e un’adeguata

disponibilità dei vaccini antinfluenzali e antipneumococcici.

“L’INFLU DAY” nella giornata di sabato 14 novembre 2026, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, prevede l’apertura straordinaria dei centri vaccinali aziendali presenti sul territorio provinciale.

Le vaccinazioni saranno erogate ad accesso libero, senza necessità di prenotazione, presso le sedi vaccinali individuate.

Nel corso della giornata, il personale sanitario garantirà l’accoglienza degli utenti, il counselling vaccinale, la verifica delle indicazioni alla vaccinazione e la somministrazione delle dosi secondo le procedure aziendali vigenti.

Sono state inoltre organizzate due giornate di vaccinazione itinerante mediante l’impiego di un camper vaccinale in diversi Comuni della provincia di Trapani.

L’iniziativa mira a rendere la vaccinazione più accessibile alla popolazione, portando i servizi sanitari direttamente nei luoghi di maggiore frequentazione.

Il calendario degli appuntamenti prevede le seguenti attività:

Sabato 14 novembre – Casa Santa, Erice: attività vaccinale presso la Chiesa di San Paolo, in via Niagara n. 111, nel corso del pomeriggio.

Domenica 15 novembre – Trapani e Alcamo: dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ilcamper vaccinale sarà presente in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani e in Piazza Ciullo ad Alcamo.

Inoltre nei pomeriggi di sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 in occasione della sagra della Nocellara del Belice, sarà offerta gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale presso la piazza del comune di Campobello di Mazara.

Infine è stata prevista l’attivazione di aperture straordinarie degli ambulatori vaccinali di prossimità nelle giornate di sabato 21 e 28 novembre 2026, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Tale iniziativa è finalizzata a consolidare l’offerta vaccinale territoriale, favorire l’adesione alle vaccinazioni raccomandate e garantire alla popolazione ulteriori occasioni di accesso ai servizi, anche al di fuori dei consueti orari di apertura.

Previa valutazione sanitaria e accurato counselling vaccinale, presso le sedi aderenti sarà possibile effettuare le seguenti vaccinazioni, secondo le indicazioni vigenti, le condizioni di eleggibilità e le disponibilità organizzative:

vaccinazione antinfluenzale;

vaccinazione antipneumococcica;

vaccinazione anti-COVID-19;

vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), per i soggetti aventi indicazione;

vaccinazioni ordinarie previste per adulti e bambini, secondo il calendario vaccinale vigente e le specifiche indicazioni cliniche.