L’infiorata di Partanna – nata da un’idea di Giuseppe Barresi – che si è svolta dal 20 al 22 giugno scorso, ha raggiunto la vetta della classifica del “Contest infiorata social”, il concorso promosso da Infioritalia tra le infiorate che si svolgono in tutta Italia. Quella di Partanna, grazie all’attività social svolta su Facebook e Instagram, ha raggiunto il massimo di visualizzazioni (25.540) e condivisioni (138 e 193), totalizzando 26.355 aggiungendo commenti e mi piace. All’infiorata di Partanna è toccato così il Premio comunicazione. «Un doveroso ringraziamento intanto a tutti i partecipanti e ai nostri follower e non che ci stimolano continuare a continuare nell’ avventura di creare bellezza creando ancora infiorate sempre più spettacolari, mantenendo viva una tradizione made in Italy più che secolare», hanno commentato da Infioritalia.