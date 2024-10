Industria di Castelvetrano operante da circa 30 anni nella lavorazione di fibre tessili cerca una figura professionale da integrare nel proprio organico: addetto/a amministrativo con, possibilmente, esperienza in azienda e titolo di studio con indirizzo economico e conoscenza e padronanza dei sistemi informatici. Si richiede grande disponibilità a relazionarsi con il cliente in maniera attenta, empatica e proattiva, comprenderne le esigenze, esplicite ed implicite, valorizzandole e trasformandole in opportunità. Stabilire e gestire relazioni costruttive con diversi clienti, interni ed esterni, orientandone le richieste. Titolo preferenziale sarà la conoscenza di lingue straniere. La modalità di assunzione sarò concordata dopo un colloquio in azienda. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

CLICCA QUI per inviare il curriculum vitae

—–

Destinatario: lavoro.castelvetrano@gmail.com

Oggetto: Addetto amministrativo

