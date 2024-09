Nella tarda mattinata di oggi, si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo autostradale A29 di Campobello di Mazara, lungo la strada statale 115 che collega Castelvetrano con Campobello di Mazara. L’incidente ha coinvolto due automobili in un impatto frontale, causando un forte rallentamento del traffico. Tre feriti sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, Vigili del fuoco e operatori Anas per permettere la regolare riapertura e messa in sicurezza del tratto stradale.









AUTORE. Redazione