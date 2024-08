Un incidente stradale si è verificato, nel pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 51 tra Campobello di Mazara e Tre Fontane. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava. Non sarebbero coinvolti altri veicoli nell’incidente. Il conducente del mezzo, M.L. di 54 anni, è stato trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Nel momento del sinistro, nel veicolo non erano presenti altre persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra di Vigili del fuoco.

AUTORE. Redazione