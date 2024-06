È di Castelvetrano e lavora per una ditta locale di spedizioni il conducente del camion coinvolto nell’incidente mortale di oggi pomeriggio sulla strada provinciale 51 a Torretta Granitola. La signora Francesca Zaccaria, 59 anni, di Mazara del Vallo è morta sul colpo. Il compagno Giuseppe Aliseo, 66 anni, si trova ricoverato in condizioni disperate presso l’ospedale Civico di Palermo dove è stato trasportato in elisoccorso. Gli agenti della Polizia municipale di Campobello di Mazara hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. I due signori a bordo dell’apecar dal viale Giuseppe Ranieri stavano immettendosi sulla Sp51 in direzione di Mazara del Vallo, mente il camion sopraggiungeva in direzione Campobello di Mazara. Il conducente si è accorto del tre ruote e ha frenato per evitare l’impatto. Sulla strada, infatti, gli agenti hanno trovato i segni di una lunga e brusca frenata. Questo, però, non è bastato per evitare l’impatto che è stato violentissimo. La donna è stata sbalzata fuori dal tre ruote, mentre il compagno è rimasto incastrato. Per tirarlo fuori è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

AUTORE. Redazione