Incidente mortale sulla SP51, nei pressi di Torretta Granitola. Due veicoli coinvolti, un autocarro e un apecar carico di angurie. Ad avere la peggio gli occupanti dell’Apecar: deceduta una signora anziana ed in gravissime condizioni il conducente, trasportato a Palermo in elisoccorso. Da una prima ricostruzione, sembra che il conducente dell’Apecar abbia effettuato una repentina svolta invadendo la corsia di marcia dell’autocarro, il cui conducente, nonostante la frenata, non è stato in grado di evitare l’impatto. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i coinvolti dalle lamiere accartocciate, e il servizio di emergenza 118 per prestare assistenza sanitaria. Sono intervenuti anche gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Campobello di Mazara e i militari della locale Stazione dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

AUTORE. Redazione