Un ragazzo i cui genitori sono originari di Campobello di Mazara è morto in un tragico incidente avvenuto nei pressi di Oleggio e Mezzomerico. La vittima è Lorenzo Licata che appena cinque giorni fa aveva compiuto 14 anni. La notizia è riportata dal giornale La voce di Novara. L’incidente è avvenuto nei pressi del cimitero di Oleggio. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Monte Bianco, col bilancio drammatico: il ragazzo ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di soli 4 anni. Secondo quanto scrive La voce di Novara Lorenzo Licata viaggiava a bordo di una Ford Focus insieme alla nonna e al fratellino di 4 anni, diretti verso l’incrocio con la strada principale. La vettura è stata coinvolta in un violento impatto con una Opel Mokka che sopraggiungeva da Oleggio in direzione Mezzomerico con a bordo due donne, madre e figlia.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la Ford Focus, proveniente da uno stop, sarebbe sbucata improvvisamente, non lasciando alla Opel Mokka il tempo necessario per evitare l’impatto. Lo scontro, particolarmente violento, ha spinto la Focus sull’altro lato della carreggiata, dove è finita contro un palo della luce. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre il più piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara, mentre la nonna è stata ricoverata a Borgomanero in codice giallo. Le occupanti della Opel, ferite in modo più lieve, sono state trasferite in ospedale in codice verde.

AUTORE. Redazione