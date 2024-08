Rimane con la prognosi riservata sulla vita Bryan Lanzoni, il giovane 27enne che, due giorni addietro, in maniera autonoma, è rimasto coinvolto in un incidente sulla circonvallazione di Triscina. Il giovane si trovava a bordo della sua moto di grossa cilindrata e, per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri, è finito contro il marciapiede ed è volato finendo poi in un dirupo di sabbia. Lanzoni è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano e poi in elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia dove si trova attualmente ricoverato per un trauma cerebrale importante. Da qui la prognosi riservata sulla vita. L’apprensione è molta tra parenti e amici del giovane, padre di due bambini. Numerosi i messaggi sui social delle persone che attendono buone notizie da pare dei medici.

AUTORE. Redazione