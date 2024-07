Non ce l’ha fatta Giuseppe Aliseo, 66 anni, l’uomo che era alla guida del treruote carico di angurie che lo scorso 22 giugno si è scontrato con un camion sulla strada provinciale 51 a Torretta Granitola (Campobello di Mazara). L’uomo è morto presso l’ospedale Civico dove era ricoverato dopo essere stato trasportato in elisoccorso direttamente dal luogo dell’incidente. Nel sinistro, lo scorso 22 giugno, era morta la moglie Francesca Zaccaria, 59 anni, che, dopo l’impatto, venne sbalzata fuori l’abitacolo del treruote. Le condizioni di Aliseo sono subito apparse gravi e l’uomo venne trasportato con l’elisoccorso dopo che è atterrato in un terreno limitrofe alla strada provinciale. Le indagini sull’incidente sono condotte dalla Polizia municipale di Campobello di Mazara.

AUTORE. Redazione