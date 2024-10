Quella passeggiata in moto insieme all’amico Saverio Bellafiore in una strada percorsa così tante volte da conoscerla quasi a memoria. E quella semicurva che, stavolta, gli è stata fatale: la moto (una Ktm exc 250) che sbanda e Calogero Ingoglia e Saverio Bellafiore che finiscono a terra. È stata ricostruita a tarda notte dai carabinieri la dinamica dell’incidente di ieri sera a Partanna nel quale ha perso la vita Calogero Ingoglia, 25 anni. Il giovane ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. L’impatto con un palo della segnaletica gli è stato fatale, mentre Bellafiore ha riportato fratture varie e una ferita seria alla gamba. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, è stato poi trasferito in elisoccorso al Trauma center di Villa Sofia a Palermo dove è ricoverato in gravi condizioni. I funerali di Ingoglia saranno celebrati domani (lunedì) alle ore 11 nella chiesa madre di Partanna.

AUTORE. Redazione