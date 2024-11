«Il direttivo della Camera penale intende esprimere la propria preoccupazione e denuncia riguardo alle gravi condizioni in cui versano gli istituti penitenziari italiani, con particolare attenzione al carcere trapanese. Secondo i dati più recenti, il numero dei detenuti in Italia ha raggiunto i 62.110, con una costante crescita. Questo comporta un sovraffollamento che ha ripercussioni devastanti sulla vita quotidiana all’interno delle carceri. A ciò si aggiunge il fatto che il corpo della Polizia Penitenziaria, come nel caso del carcere di Trapani, è frequentemente sotto organico, mettendo in seria difficoltà il controllo e la gestione della sicurezza all’interno». Lo dice il direttivo della Camera Penale di Trapani sull’inchiesta che riguarda presunte torture nei confronti dei detenuti nel carcere di Trapani “Pietro Cerulli”.

«Questo direttivo – prosegue – richiama le autorità competenti ad adottare interventi strutturali urgenti idonei a ripristinare le condizioni costituzionali di espiazione della pena e di sottoposizione alla custodia cautelare, sperando di non disturbare l’intimo godimento di alcuno, soprattutto di chi, attualmente, ricopre le funzioni di sottosegretario alla giustizia del Governo».

AUTORE. Redazione