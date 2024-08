Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un incendio si è sviluppato oggi in un vano di metallo che si trovava vicino una palazzina residenziale proprio vicino la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano. Le fiamme hanno interessato il materiale che era contenuto all’interno ma anche supporti plastici. Per questo motivo si è sviluppata un’alta colonna di fumo nero già visibile a centinaia di metri di distanza. Nonostante lì vicino si trova il distaccamento dei vigili del fuoco, sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i pompieri di Mazara del Vallo perchè i colleghi del locale distaccamento erano fuori per un altro intervento. In serata i vigili del fuoco di Castelvetrano sono intervenuti, invece, in un terreno di contrada Buffa, vicino il parco archeologico di Selinunte (lato Triscina) dove si è sviluppato un incendio che è stato, però, domato.

AUTORE. Redazione