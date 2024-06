Grazie all’intervento della squadra di Protezione civile di Castelvetrano dotata di auto con recipiente e dell’autobotte del Comune di Castelvetrano oggi è stato evitato il peggio alla Villa Silenia di via Errante vecchia a Castelvetrano. Un incendio, infatti, si è sviluppato tra le sterpaglie e i rovi presenti nella zona, minacciando la villa che in parte è stata evacuata. Le forti folate di scirocco hanno alimentato le fiamme che, in parte, hanno messo a repentaglio anche alcuni casolari abitati della zona. Le fiamme sono state spente in sicurezza.

