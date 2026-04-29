La segreteria territoriale della UIL FP di Trapani esprime soddisfazione per l’avvio delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi professionali iniziali presso l’ASP di Trapani. Il provvedimento interessa i dirigenti con un’anzianità di servizio inferiore ai cinque anni che abbiano già superato con successo il periodo di prova.

“Si tratta di un intervento atteso che mira a dare piena attuazione alle previsioni contrattuali vigenti – spiega il segretario generale UIL FP Trapani Giorgio Macaddino -, superando una fase storica segnata da incertezze applicative che, per troppo tempo, hanno frenato la corretta valorizzazione delle competenze all’interno delle strutture sanitarie locali. Siamo di fronte a un cambio di passo concreto e tangibile – aggiunge -. L’iniziativa dell’ASP non è solo un atto burocratico, ma il risultato di una visione strategica lungimirante. Trasformare un sistema tradizionalmente farraginoso in uno strumento effettivo di crescita professionale è un segnale di forte innovazione amministrativa”.

Macaddino prosegue sottolineando l’importanza della gestione attuale: “Voglio esprimere un sincero apprezzamento per l’indirizzo impresso dalla Commissaria straordinaria Pulvirenti. Il suo operato sta dimostrando una spiccata sensibilità verso la valorizzazione del capitale umano, con un’attenzione particolare rivolta ai dirigenti più giovani, che rappresentano il futuro della nostra sanità. Come UIL FP, accogliamo questo passaggio come un’evoluzione necessaria verso un sistema più equo, funzionale e coerente con le finalità del contratto”.

Per la UIL FP, conclude Macaddino “lo sblocco di questi incarichi rappresenta un elemento qualificante dell’azione amministrativa, capace di dare dignità professionale a chi opera quotidianamente nelle corsie e negli uffici dell’ASP, garantendo al contempo una maggiore efficienza organizzativa a beneficio dell’intera

collettività”.