Inaugurata il 30 luglio scorso, con taglio del nastro e foto di rito, sono attivi e operativi soltanto da ieri i 6 posti letto del nuovo reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Lo annuncia l’Asp Trapani che puntualizza anche la completezza dell’organico con medici, infermieri specializzati e operatori socio-sanitari. Dagli uffici di via Mazzini a Trapani fanno sapere che «sono state completate le verifiche e i controlli, dopo i lavori di adeguamento per l’installazione dei cavi della fibra», intervento per il quale lo scorso agosto CastelvetranoSelinunte.it scrisse che non potevano avvenire ricoveri nel reparto.

«Con questi posti letto – dice il Commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti – ampliamo l’offerta, ma soprattutto la qualità assistenziale del presidio di Mazara del Vallo. Grazie a rianimatori, anestesisti e infermieri di questo reparto dove, oltre alla competenza, serve anche l’anima».«Qui accogliamo pazienti con gravi criticità – spiega Francesco Damiani, direttore dell’Unità di Anestesia e rianimazione – come insufficienza multiorgano, grave compromissione o instabilità dei parametri vitali, post-operatori di chirurgia maggiore. Con l’inserimento nella rete regionale del 118 potremo ricoverare pazienti critici anche dagli altri ospedali del bacino Palermo Trapani».

L’organico della Terapia intensiva dell’ospedale di Mazara del Vallo.

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