Inaugurata il 30 luglio scorso, con taglio del nastro e foto di rito, sono attivi e operativi soltanto da ieri i 6 posti letto del nuovo reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Lo annuncia l’Asp Trapani che puntualizza anche la completezza dell’organico con medici, infermieri specializzati e operatori socio-sanitari. Dagli uffici di via Mazzini a Trapani fanno sapere che «sono state completate le verifiche e i controlli, dopo i lavori di adeguamento per l’installazione dei cavi della fibra», intervento per il quale lo scorso agosto CastelvetranoSelinunte.it scrisse che non potevano avvenire ricoveri nel reparto.

«Con questi posti letto – dice il Commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti – ampliamo l’offerta, ma soprattutto la qualità assistenziale del presidio di Mazara del Vallo. Grazie a rianimatori, anestesisti e infermieri di questo reparto dove, oltre alla competenza, serve anche l’anima».«Qui accogliamo pazienti con gravi criticità – spiega Francesco Damiani, direttore dell’Unità di Anestesia e rianimazione – come insufficienza multiorgano, grave compromissione o instabilità dei parametri vitali, post-operatori di chirurgia maggiore. Con l’inserimento nella rete regionale del 118 potremo ricoverare pazienti critici anche dagli altri ospedali del bacino Palermo Trapani».