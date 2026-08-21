Inaugurata, annunciata come operativa ma, di fatto, non avvengono ancora ricoveri. È quanto succede presso la Terapia intensiva dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo che, qualche settimana fa, è stata inaugurata alla presenza del Commissario straordinario dell’Asp Sabrina Pulvirenti. Il reparto, al momento, però, non è operativo affatto, seppur l’organico è al completo: 15 medici, compreso il primario, 12 infermieri particolarmente specializzati, selezionati dopo una procedura interna, e 5 operatori socio-sanitari. I posti letto sono sei ma, al momento, non è possibile fare nessun ricovero. È successo, altresì, a una signora di Campobello di Mazara che, operata a Mazara del Vallo sarebbe dovuta andare nella Terapia intensiva dello stesso nosocomio e, invece, s’è dovuta trasferire all’ospedale di Castelvetrano.

Dall’Asp Trapani fanno sapere che in Terapia intensiva a Mazara del Vallo «c’è stato un problema con i cavi della fibra per i collegamenti». Gli interventi sono annunciati ormai in fase di ultimazione, «e, non appena gli operai lasceranno il reparto, l’Asp programmerà immediatamente le pulizie straordinarie dell’intero reparto e, infine, i dovuti controlli previsti per legge sull’impianto di microclima». Tempi di quando sarà operativo il reparto? Al momento rimangono sconosciuti.