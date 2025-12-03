È nata in Diocesi la Commissione dell’Ufficio per le persone con disabilità, istituito dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. L’Ufficio è guidato da Paolo Tantaro e Angelica Spanò, vice direttore è Paola Gandolfo. La neo Commissione, invece, è formata da Stefania Mannone, Claudio Merlino, Rossella Leone, Angela Giacalone, Ignazio Grillo, Alberto Alagna, Angelina Rizzo, Giacoma Fazio, Di Carlo Anna.

«L’Ufficio nasce con l’obiettivo di promuovere una pastorale dell’inclusione, accompagnare le parrocchie, gli oratori e le associazioni nella crescita di una sensibilità evangelica verso ogni forma di disabilità, collaborare in modo trasversale con gli uffici pastorali diocesani, offrire formazione e strumenti per un’accessibilità reale, non solo architettonica, ma soprattutto relazionale e spirituale, favorendo un reale atteggiamento di inclusione verso le persone con disabilità. e, infine, lavorare col territorio creando una rete di collaborazioni con le famiglie, la scuola, le realtà del terzo settore, per contribuire a diffondere nella comunità civile una reale cultura dell’inclusione, valorizzando i carismi e la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita liturgica, catechistica e comunitaria», scrivono i condirettori Tantaro e Spanò nella lettera diffusa oggi, 3 dicembre, Giornata internazionale per le persone con disabilità.