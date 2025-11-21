Nella Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del Vallo è stata celebrata la santa messa in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei carabinieri. La santa messa è stata presieduta dal Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella e concelebrata dal Vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli. Erano presenti, tra gli altri, il prefetto di Trapani Daniela Lupo, il questore Giuseppe Felice Peritore, il comandante provinciale dei carabinieri Mauro Carrozzo. La “Virgo Fidelis” simboleggia la fedeltà in riferimento al motto dell’Arma dei carabinieri “Nei secoli fedele” e richiama i valori legati al sacrificio, alla dedizione, alla lealtà e al coraggio appresentando sia la fede incondizionata di Maria a Dio, sia l’impegno dei carabinieri al servizio della comunità e della giustizia. L’8 dicembre 1949 Sua Santità Pio XII, accogliendo l’istanza dell’Ordinario Militare d’Italia, monsignor Carlo Alberto di Cavallerleone, proclamava ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei carabinieri”, fissandone la celebrazione liturgica il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio.

La celebrazione di questa giornata è concomitante con la battaglia di Culqualber, avvenuta appunto il 21 novembre 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ebbe luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa, nella quale un intero Battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culquaber. Alla bandiera dell’Arma dei carabinieri fu conferita, per quel fatto d’arme, la seconda Medaglia d’oro al valor militare, dopo quella ottenuta nell’occasione della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. La “Virgo Fidelis” si celebra in concomitanza anche della Giornata dell’orfano, istituita nel 1996.