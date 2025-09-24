Sostegno all’imprenditorialità locale. È questo il leit motiv dell’incontro che si terrà giovedì 25 settembre, ore 10, nell’aula magna dell’Istituto “D’Aguirre-Alighieri” di Santa Ninfa, su iniziativa di “Sviluppo Lavoro Italia” del Ministero del lavoro e del welfare. Sarà Maura Marino Gammazza a illustrare le opportunità per le imprese offerte dall’attivazione del percorso di apprendistato di 1° livello presso le imprese del territorio. L’incontro promosso dal Comune si inserisce nell’ambito del “Patto educativo di comunità” sottoscritto tra Comune, scuola e imprese lo scorso dicembre 2024. L’ attivazione dell’apprendistato di primo livello rappresenta per gli studenti e le aziende un’occasione unica di crescita progettuale e professionale reciproca, oltre che una garanzia di formazione dei futuri tecnici di manutenzione fondamentali per lo sviluppo del territorio della Valle del Belice. Sarà anche presentato il ventaglio degli sgravi fiscali e contributivi per le imprese offerte dalla legislazione vigente sull’apprendistato.