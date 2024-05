Tutto è nato per caso e poi è diventato un “vizio” buono del quale non ne può più fare a meno. Vito Di Prima, 29 anni, di Santa Ninfa è uno degli appassionati di mountain-bike che domenica sarà protagonista alla Granfondo Mtb che si corre nel circuito di monte Finestrelle. Allo start saranno in 300 provenienti da tutta la Sicilia ma ospite d’onore sarà Kurt Astner, patron della Granfondo sulle Dolomiti, gara che all’ultima edizione ha registrato 3000 iscritti. A Santa Ninfa domenica Vito Di Prima sarà uno dei 22 tesserati dell’associazione “Finestrelle bikers” in gara. «Sono in gran forma – racconta Di Prima – e domenica spero di fare un ottimo risultato». Quella di Vito Di Prima è una passione che è nata qualche anno addietro: «È stato il mio amico Gabriele Di Carlo a prestarmi nel 2019 una bici per provarla – dice – e quel giro è stato galeotto. Ricordo che non avevo neanche scarpe di ginnastica ma da quella prova per caso, poco dopo alcune settimane, ho partecipato alla Granfondo qui a Santa Ninfa». Prima della mountain-bike Vito Di Prima ha coltivato la passione per la moto: «A 16 anni ho avuto la mia prima due ruote da cross – racconta – e già in quelle uscite con gli amici ho iniziato a scoprire percorsi straordinari nella Valle del Belìce». Ma la mountain-bike è stata un’altra cosa: «Con la bici tutto è diverso – dice Vito Di Prima – perché cammini col silenzio avendo la possibilità di ascoltare i suoni della natura».

Il ciclismo mountain bike è uno sport che mette insieme preparazione fisica e rischio: «Se ti spingi su alcuni percorsi estremi il rischio di farti male è sempre dietro l’angolo, quindi bisogna sempre equilibrare adrenalina e lucidità». Dal 2019 e da un giro per caso in mountain-bike Vito Di Prima in questi anni ha conquistato diversi successi: primo in classifica per il campionato siciliano XCP e secondo per il campionato XCO e il prossimo 2 giugno parteciperà alla tappa di campionato italiano a Letojanni. Intanto domenica sarà allo start della Granfondo Mtb a Santa Ninfa. in quest’occasione gioca in casa, sui sentieri dove ogni giorno si allena in sella alla sua bici.

AUTORE. Redazione