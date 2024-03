Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha fatto visita ieri al distaccamento dei vigili del fuoco di Castelvetrano per porgere gli auguri di buona Pasqua a tutti i pompieri in servizio presso il distaccamento. All’incontro è stato presente anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonino Galfo che ha donato al Vescovo l’elmetto rosso dei pompieri. Durante la visita il Vescovo ha avuto modo di conoscere le modalità di intervento delle squadre dei pompieri: dalla chiamata alla centrale operativa a come si preparano i vigili del fuoco per l’intervento. All’incontro hanno partecipato anche i piccoli frati di Gesù e Maria che hanno creato una comunità nella vicina parrocchia Santa Lucia.

AUTORE. Redazione