Gli agricoltori soffrono la mancanza d’acqua, i sindaci invitano a razionalizzarne l’utilizzo per uso domestico, gli invasi si svuotano e la crisi idrica inizia a far paura. Eppure capita che l’acqua si butta a mare o, addirittura, tra le campagne. E per mesi. Come succede in contrada Bresciana Palma sul territorio di Castelvetrano. Dai tubi dell’impianto del Comune di Trapani che lì gestisce alcuni pozzi esce acqua che si perde nelle campagne vicine. Un rivolo d’acqua che da luglio, di giorno e di notte, si sversa tra gli ulivi e che riduce la portata verso la città di Trapani. I proprietari dei terreni circostanti hanno più volte segnalato la perdita ma dal Comune nessuno è intervenuto. Ieri dal Comune la rassicurazione: «Interverremo per riparare il guasto mercoledì» ha confermato ieri a CastelvetranoSelinunte.it l’ingegnere Orazio Amenta, dirigente del Servizio idrico integrato del Comune di Trapani.

AUTORE. Redazione