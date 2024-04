Torna il trekking degli Elimi al Parco archeologico di Segesta. Domenica 7 aprile, dalle 9 alle 19,30, con ingresso gratuito, si potrà partecipare al percorso trekking lungo 4 chilometri tra reperti, aree di scavo, colline e pianure, ma soprattutto un ambiente incontaminato, lo stesso, appunto, in cui si muovevano gli antichi e misteriosi Elimi. Per chi invece non vorrà affrontare il percorso trekking può partecipare ad attività diverse come assaggiare e acquistare prodotti a km 0 al mercato degli Elimi allestito già dalle ore 9.